Fußball Der feine Techniker mit enormem Tempo

Für DJK-Spielertrainer Ahmed Boussi kommt das bislang so erfolgreiche Abschneiden nicht überraschend. „Eine Mannschaft sollte sich nur diejenigen Ziele setzen, die auch realistisch sind – und dafür kämpfen. Wir haben von Anfang an super harmoniert“, lässt der 35-Jährige durchblicken. Als wegweisend für den weiteren Saisonverlauf führt Boussi das harte Auftaktprogramm an. „Auf Mariahof haben wir in Unterzahl mit 2:0 gewonnen, nach dem ich mir die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte. Am zweiten Spieltag haben wir ohne mich mit 2:0 gegen Serrig/Saarburg gewonnen. Das waren zwei Spiele gegen Topteams. Danach ist die Mannschaft mehr und mehr zusammengewachsen.“