Fußball Der Käpt’n schießt die Bitburger ins Glück

Als Schiedsrichter Yannis Bernhard das Duell auf dem Tarforster Rasenplatz nach rund vierminütiger Nachspielzeit abgepfiffen hatte, gab es für die siegreichen Gäste vom FC Bitburg kein Halten mehr. Sie feierten den knappen, aber verdienten Sieg beim FSV Tarforst stürmisch. Für die Mannschaft von Trainer Fabian Ewertz waren es drei ganz wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga. Für die Trierer bedeutete das 0:1 die erste Heimpleite seit Ende Februar vergangenen Jahres. „Die Festung Tarforst ist gestürmt worden“, musste Stadionsprecher André Mergener just am Tage seines 38. Geburtstages feststellen. „Es ist schade, aber kein Beinbruch für uns. Bitburg war bissiger als wir“, konstatierte FSV-Vorsitzender Werner Gorges.