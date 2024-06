Serie Meine EM Der „Kantönli-Geist“ spielt keine große Rolle mehr

Stressig wird es am Samstag für Marc Meyer: Am Nachmittag steht die Schulfeier von Töchterchen Fiona an. „Gegen kurz vor sechs muss ich aber weg. Das geht nicht anders …“, kündigt der 46-Jährige an. Schließlich will der gebürtige Baseler dann mit der Schweizer Nationalmannschaft fiebern, wenn es ab 18 Uhr im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen die Italiener geht. „Sie sind sicherlich nicht in einer Top-Form. Wenn alles glatt läuft, können wir Italien schlagen. Der Einzug ins Viertelfinale wäre schon super. Von mehr wage ich aber nicht zu träumen“, sagt der mit seiner Frau Christiane und den drei Töchtern im Trierer Stadtteil Feyen/Weismark lebende Eidgenosse, der aufgrund der Herkunft seines Vaters auch den deutschen Pass besitzt. Im letzten Gruppenspiel habe er sich „schweizerisch neutral verhalten – allerdings mit leichtem Sympathieplus für die ‚Nati‘“. So nennen sie im Alpenstaat die Auswahl der Elitekicker, um die Meyer in den Medien seines Heimatlandes eine überaus positive Grundstimmung ausgemacht hat: „Endlich spielt auch der ‚Kantönli-Geist‘ keine große Rolle mehr‘“. In einer Nation, in der es große französisch,- italienisch- und deutschsprachige Lager gibt und sich noch dazu die großen fußballerischen Antipoden Basel und Zürich begegnen, sei in der Vergangenheit allzu oft kritisch beäugt worden, aus welcher Gegend wieviel Nationalspieler nominiert wurden.