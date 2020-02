Fußball : Die wertvollsten Trikots liegen im Schließfach

Extra

(dpa) Der 1. FC Kaiserslautern möchte zurück in die Erfolgsspur. Gegen Preußen Münster soll am heutigen Samstag, ab 14 Uhr, nach nur einem Punkt aus den jüngsten zwei Spielen der erste Drittliga-Sieg im Jahr 2020 gelingen. „Wir waren in beiden Partien die deutlich bessere Mannschaft, sind aber ohne Ertrag nach Hause gegangen. Das wurmt mich extrem“, so Trainer Boris Schommers. Das Aus unter der Woche im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf beschäftige die Pfälzer nicht lange. Der Fokus ist klar auf die Liga gerichtet. Doch der Rückstand zum Relegationsplatz ist wieder auf neun Zähler angewachsen. „Wir wollen an die guten Leistungen anknüpfen, den Ertrag einfahren und gewinnen“, betonte Schommers. Der Einsatz der beiden Angreifer Timmy Thiele (Gehirnerschütterung) und Lucas Röser (Sprunggelenkverletzung) ist dabei fraglich. Gegen den Tabellen-18. kommt es zum Wiedersehen mit Schommers‘ Vorgänger Sascha Hildmann, der Ende September auf dem Betzenberg freigestellt wurde und im Dezember den Posten in Münster übernahm.