Hallenfußball : Doppelerfolge für Talente aus Elversberg und Luxemburg

Trier Jugendfußball: Drittliga-Nachwuchs und Una Strassen gewinnen je zwei Turniere des Löwen-Hallenmasters in Trier – U14 aus dem Wittlicher Tal siegt ebenfalls.

Jede Menge spannende, weil sehr ausgeglichene Partien bekamen 800 Besucher geboten, die am Wochenende zu Gast in der Halle am Mäusheckerweg in Trier-Ehrang waren und sich dort die Partien des ARC-Löwen-Hallenmasters der Spielvereinigung (SpVgg) Trier anschauten.