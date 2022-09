Fußball : Turbulenter Start, intensives Duell

Torschützen unter sich: Hier gratuliert Ehrangs Torschütze zum 1:0, Jonas Amberg (Vierter von links) Janik Lerch, der gerade den zweiten Treffer für den Aufsteiger erzielt hat. Foto: HANS-KRAEMER

Trier-PFALZEL Immer besser kommt Aufsteiger FSG Ehrang/Pfalzel in der Fußball-Rheinlandliga zurecht. Das 2:1 über die FV Hunsrückhöhe Morbach war bereits der zweite Sieg in Folge. Was den Unterschied ausmachte und was Gästetrainer Thorsten Haubst derzeit als „sehr problematisch“ ansieht.