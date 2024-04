Fußball Kantersieg und weiter Unruhe

Sportlich gesehen landete die FSG Ehrang/Pfalzel einen Befreiungsschlag und feierte nach neun sieglosen Spielen in Folge den ersten Sieg in diesem Jahr. Hinter den Kulissen brodelt es aber angesichts der ungewissen Zukunft und des drohenden Rückzugs der ersten Mannschaft in die Kreisliga (TV berichtete mehrfach). „Von uns bekommt Ihr den Respekt, den Ihr verdient! Von anderen leider nicht!“ Ein Banner mit dieser Aufschrift hing während der Partie am Spielfeldrand. In der Schlussphase standen dann zwei vermummte Fans auf dem Hügel oberhalb der Auswechselbänke und hielten das Banner für alle sichtbar in den Händen. Parallel dazu ertönte „You’ll Never Walk Alone“ aus den Musikboxen. FSG-Spielertrainer Fabio Fuhs kommentierte die Aktion so: FSG-Trainer Fabio Fuhs fand: „Es wurde ein Instrument gesucht, um die Stimme zu erheben. Der erste Teil des Banners ist das Entscheidende, und die Leute wollten uns den Respekt erweisen. Über den Zusatz im zweiten Teil des Banners kann man diskutieren. Es muss Transparenz und Klarheit her, damit alles nachvollziehbar bleibt. Ich bin für die Unterstützung der Leute dankbar.“