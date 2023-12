Fußball Späte Treffer entscheiden das Stadtderby

Die beiden Kontrahenten starteten mit Tempo und Zweikampfhärte in die Partie. Die Gäste aus Tarforst hatten in der Anfangsphase etwas mehr vom Spiel. So war es nach 21. Minuten Luca Herrig, dessen Abschluss knapp am Ehrang/Pfalzeler Tor vorbeiging. Im Gegensatz zum turbulenten Hinspiel, in dem die FSG einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg drehen konnte, agierten beide Teams im ersten Durchgang vor allem defensiv konzentriert und kompakt.