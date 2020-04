Fußball : Wenn jetzt nur noch der Ball rollen könnte

Extra

Ein weiterer Trierer Verein plant derzeit den Bau eines Kleinspielfeldes: Um die Trainingskapazitäten zu erhöhen, will der FSV Trier-Tarforst bis Mitte kommenden Jahres in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rasenplatz an der Kohlenstraße ein zusätzliches Areal mit naturgrünem Belag errichten. Neben einem Zuschuss von 12 000 Euro von der Stadt Trier freut sich FSV-Vorsitzender Werner Gorges nun über die Förderzusage aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium in Höhe von 26 250 Euro. Inklusive der Eigenleistungen soll so das mit 80 000 Euro veranschlagte Projekt gestemmt werden.

Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Sven Teuber (SPD) kommt noch ein weiterer Trierer Verein in den Genuss einer finanziellen Unterstützung aus Mainz: Der Sport-Kegler-Verein erhält 26 000 Euro für die Dachsanierung der Kegelsporthalle im Stadtteil Heiligkreuz.