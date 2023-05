Fußball Ein Hilfeschrei der Schiedsrichter

Dieser Beitrag in den sozialen Netzwerken schlug hohe Wellen, wurde über 200 Mal geteilt und fand so Tausende von Lesern. Der Inhalt des Posts des Schiedsrichterausschusses des Fußballkreises Mosel: hochbrisant. Ein Unparteiischer sei im Internet unter einem Bild von sich rassistisch beleidigt worden, und da die Beleidigung von einem Spieler ausging, wurde der Vorfall umgehend der Spruchkammer gemeldet. Dem Akteur droht nun unter anderem eine monatelange Sperre, weit über die sowieso spielfreie Sommerpause hinaus. Zudem sei bei einem C-Junioren-Match ein junger Schiedsrichter tätlich angegangen worden. „Nach einem Freistoßpfiff wurde er von einem Spieler in den Rücken gestoßen. Das Spiel selbst war eines der ersten von ihm“, heißt es in der Stellungnahme der Mosel-Schiris – und dann werden sie deutlich: „Es reicht, und wir haben die Nase voll! Wir sind nicht der Prell- und Sündenbock der Nation! Sollte nicht jetzt endlich bei allen ein Umdenken einsetzen, wird der Amateurfußball sterben! Ohne Schiedsrichter kein Fußball (...).“