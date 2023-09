Fußball Triers Lias Weiland und sein vorbildliches Verhalten

Drei Mal führte die Eintracht auf dem Oberwerth, stand aber am Ende mit leeren Händen da. In der ersten Hälfte setzten die Gäste Koblenz unter Druck und erspielten sich etliche hochkarätige Chancen. „So ziemlich alles , was wir uns vorgenommen hatte, haben die Jungs sehr gut umgesetzt , aber leider vergessen die Tore zu machen. Eigentlich müssen wir in der Halbzeit mit 3.1 oder gar 4:1 führen“, so Jens Roth, der als Co-Trainer unter Christian Esch fungiert. So hieß es nach 40 Minuten aber nur 2:1 für den SVE, nachdem Nils Gorges per Elfmeter und Dorian Kisoka für den SVE getroffen hatten. In der zweiten Hälfte war Koblenz deutlich verbessert, was die Trierer in die Bredouille brachte. Trotzdem gingen sie nach einer gelungenen Kombination, abgeschlossen durch Kenan Kocan, wieder in Führung (58.). Neun Minuten vorher hatte die TuS zum 2:2 ausgeglichen. In einem intensiven Duell mit vielen Chancen auf beiden Seiten hatte Koblenz das glücklichere Ende für sich. „Es ist schon sehr bitter, dass wir wieder gegen Koblenz ein wirklich starkes Spiel zeigen, die Jungs sich aber wie schon in der vorigen Saison nicht dafür belohnen“, meinte Roth abschließend.