Fußball Eintracht macht’s beim 7:2 über Elversberg noch gnädig

„Es war ein sehr dominantes Spiel von uns. Ich habe noch nie ein Jugendspiel gecoacht, in dem eine Mannschaft so viele hochkarätige Chancen hatte. Das Spiel muss 15:2 ausgehen“, sagte Eintracht-Trainer Markus Schottes, der seiner Mannschaft den Auftrag gegeben hatte, „früh zu pressen und keine Zeit zu verschwenden“. Gesagt, getan: Schon nach zehn Minuten traf Justus Molner zum 1:0. Mit der ersten Chance glich Elversberg II aus, doch dann war Lias Weiland mit einem Doppelschlag zur Stelle. „Danach war es weiter Einbahnstraßen-Fußball. Wir hatten eine überragende Viertelstunde“, berichtete Schottes. Marasa, Phil Heck und Maximilian Schneider (doppelt) trafen zum 7:2-Endergebnis. „Alles in allem war es ein guter Auftakt, darauf lässt sich aufbauen. Nächsten Sonntag, daheim gegen die TuS Koblenz, werden wir aber ganz anders gefordert sein. Aber es war gut, so zu starten“, bilanzierte Schottes.