Fußball Eintracht-Nachwuchs schlägt den FCS gleich zwei Mal

Nicht nur die U19 hat dem FCS die erste Niederlage zugefügt, auch die U17 konnte als Erster in dieser Saison den Tabellenführer schlagen. „Wir haben 80 Minuten lang taktisch unglaublich diszipliniert verteidigt und es Saarbrücken schwer gemacht“, lobte Trainer Christian Esch. Dabei spielte es dem SVE in die Karten, dass Bastian Süß einen Abpraller zur frühen Führung nutzte. „Das hat uns Sicherheit gegeben. Es war eine sehr intensiveerste Halbzeit“, so Esch. Während Manuel Kees im ersten Durchgang einmal stark parierte, war es kurz vor der Halbzeit Dion Morina, der einen abgewehrten Schuss aus der zweiten Reihe zum 2:0 nutzte. Im zweiten Durchgang hätte die Eintracht das Spiel durch zahlreiche Kontersituationen entscheiden können, scheiterte jedoch am Saarbrücker Torhüter. So wurde es noch einmal spannend, als die Gäste in der 64. Minute den Anschluss erzielten. Eine weitere Kontersituation schloss Nils Gorges in der 80. Minute zum 3:1 ab. „Aufgrund der disziplinierten Verteidigung und den zahlreichen Umschaltmomenten ist es ein verdienter Sieg. Ein großes Kompliment an die Mannschaft“, resümierte Esch.