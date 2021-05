Fußball : Eintracht plant Beschwerde gegen verwehrten Aufstieg

Trier Fußball: Oberligist zwischen Ernüchterung und Kampfesmut – Vereinsjustiziar sieht Lücken in der Argumentation der Regionalliga.

Die Enttäuschung ist im Lager des SV Eintracht Trier 05 immer noch groß – und den verwehrten Aufstieg in die Regionalliga Südwest wollen die Blau-Schwarz-Weißen so einfach nicht auf sich sitzenlassen. Inzwischen hat der SVE seinen Justiziar Alexander Bergweiler eingeschaltet, um doch noch rechtliche Möglichkeiten aufzutun, am grünen Tisch den Sprung aus der coronabedingt Ende Oktober abgebrochenen Oberligasaison zu schaffen.