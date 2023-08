Fußball Eintracht vorm Duell mit „Wundertüte“ Waldalgesheim

Trier · Wenn es phasenweise nicht rund läuft, am Ende wie zuletzt beim 4:2 in Engers aber erneut ein Sieg zu Buche steht, kommt die Kritik „Jammern auf hohem Niveau“ gleich, wie Eintracht-Trier-Trainer Thomas Klasen weiß. Trotzdem warnt er sein Team eindringlich vor der Fußball-Oberliga-Partie am Freitagabend, 19.30 Uhr, in Waldalgesheim.

31.08.2023, 15:15 Uhr

Der Einsatz von Robin Garnier ist noch fraglich: Dem Mittelfeld-Dauerbrenner machen Rückenbeschwerden zu schaffen. Foto: TV/Sebastian Schwarz

Zum dritten Mal in dieser Saison musste seine Mannschaft zuletzt in Engers einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen. Alleine dieser Umstand, aber auch das Gegentor nach einer Standardsituation fuchste Eintracht-Trainer Thomas Klasen: „Wenn wir auf einen Gegner treffen, der viele Emotionen mit ins Spiel bringt, müssen wir einfach souveräner agieren und auch unsere physische Überlegenheit nach ruhenden Bällen ausspielen.“ Diese Themen waren folglich Gegenstand der Nachbetrachtung der mit 4:2 gewonnenen Partie im Neuwieder Stadtteil. Im Abschlusstraining am Donnerstag habe zudem der Fokus auf Standards gelegen, berichtet Klasen.