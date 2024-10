Fußball Kein Derby, aber „Vollgas-Veranstaltung“

Nur gut 50 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen Elversberg und Kaiserslautern. Wenn am Samstag ab 13 Uhr die beiden Fußball-Zweitligisten aus dem Saarland und der Pfalz in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde aufeinandertreffen, tun sich viele jedoch schwer, von einem Derby zu sprechen: Dafür hat diese Partie einfach keine Tradition, und dafür fehlt den beiden Fanlagern die gegenseitige Rivalität. Spannung herrscht aber trotzdem vor dem Südwestduell. So etwa im Hause Purket im westpfälzischen Reichenbach-Steegen. Vater Sascha, früher in Diensten von Eintracht Trier und seit mittlerweile gut elf Jahren Torwarttrainer an der Kaiserlinde, ist gebürtiger Lauterer und stand früher selbst in der Westkurve, genauso wie es seine Söhne Joshua, Nico und Maximilian heute noch oft tun. „Sie sind große Betze-Fans, drücken aber andererseits auch ihrem Vater irgendwo die Daumen“, berichtet Purket senior. Einfacher haben es da am Samstag seine Frau Sabrina (Anhängerin des FC Bayern München) und Tochter Elly, die es mit den Kölnern hält. Nachdem er seine Familienmitglieder mit Tickets versorgt hatte, war Purkets Kontingent für die Partie im aktuell nur rund 10.000 Zuschauer fassenden Elversberger Stadion schon fast aufgebraucht: Vereinsangestellte erhielten für die Begegnung mit den Roten Teufeln ganze sechs Eintrittskarten, die sie wie jeder andere auch bezahlen müssen. „Ich hatte ähnlich wie in der vergangenen Saison auch diesmal wieder ein paar Hundert Anfragen aus meinem Umfeld“, ächzt der 54-Jährige. Seinem Trainerkollegen Rudi Thömmes widerfuhr ähnliches: „Obwohl die Leute wissen, dass ich praktisch keinem weiterhelfen kann, haben es auch bei mir noch mal etliche versucht. Leider musste ich ihnen allen absagen.“