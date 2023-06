Fußball Wenn der Aufstieg zur Nebensache wird

Ausgerechnet, als er mit seiner Frau vom heimatlichen Reichenbach-Steegen zur offiziellen Aufstiegsfeier auf dem Rathausvorplatz in Spiesen-Elversberg fuhr, beschlich Sascha Purket ein äußerst mulmiges Gefühl: „Tags darauf ging es noch mal von zu Hause aus in dieselbe Richtung – dann aber in die Uniklinik nach Homburg...“ Einige Wochen zuvor hatte der 53-jährige Torwarttrainer der Sportvereinigung eine schlimme Diagnose erhalten: Prostatakrebs! „Wenn einem der Arzt das mitteilt, haut dich das erst mal um. Doch für mich war von Anfang an klar: Aufgeben gilt nicht, jetzt wird gekämpft“, sagt Purket im Gespräch mit dem TV. Trotzdem trat bei ihm die volle Konzentration aufs Sportliche vorläufig in den Hintergrund.