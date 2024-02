Fußball Erfolgstrainer hört bei Rheinlandligist auf

Sein Name ist eng mit dem rasanten Aufschwung der FSG Ehrang/Pfalzel in den vergangenen Jahren verbunden. Zwischen 2020 und 2022 führte Trainer Kevin Schmitt die Spielgemeinschaft von Mosel und Kyll von der A-Klasse Trier-Saarburg hinauf bis in die Rheinlandliga. Nun hat der 35-Jährige aufgehört – ausschließlich aus beruflichen Gründen, wie er betont. Sein Nachfolger kommt – zumindest bis Ende der laufenden Rheinlandligasaison – aus den eigenen Reihen: Abwehrroutinier Fabio Fuhs (35) übernimmt. Im assistieren mit Christian Seitz, Julian Bidon und Florian Barthel die angestammten Mitglieder des Trainerteams.