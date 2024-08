Fußball Euphorie bremsen? Klasen denkt nicht daran

Rechtzeitig zum Heimspiel am Samstag ab 14 Uhr im Moselstadion gegen Mitaufsteiger FC Gießen ist Thomas Klasen wieder auf dem Damm. Zumindest einigermaßen. Ein (nicht ansteckender) bakterieller Infekt hatte dem Trainer von Eintracht Trier zuletzt zu schaffen gemacht. Beim jüngsten 2:0-Auswärtssieg in Villingen war der SVE-Coach von Schüttelfrost, Gliederschmerzen und Magen-Darm-Problemen geplagt, saß so gehandicapt auf der Bank. Am Montag vertrat Assistent Jan Stoffels den 40-Jährigen beim Training. „Ich brauche sicher noch ein paar Tage und muss aufpassen, was ich esse“, berichtet Klasen, der sich am Dienstag einer eingehenden Untersuchung unterzogen hat.