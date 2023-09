Tennis Ex-Fußballer der Eintracht startet im Tennis durch

An diesem Wochenende geht’s zum Tennisturnier nach Leverkusen. Auch hier will Philipp Herz Punkte sammeln für die nationale und internationale Rangliste. Dank vieler erfolgreicher Teilnahmen hat sich der frühere Fußballer von Eintracht Trier und des 1. FC Nürnberg II hier in den vergangenen rund zwölf Monaten weit nach vorne gearbeitet. Mal dritte Plätze etwa bei Wettkämpfen in Neapel und Prag, sogar Siege in Barcelona und Luxemburg: Aktuell belegt er im Ranking des internationalen Tennisverbands ITF den 71. und in der Rangliste des Deutschen Tennis-Bundes den 18. Platz. Als 37-Jähriger wird er in den Konkurrenzen der Über-30- beziehungsweise Über-35-Jährigen geführt.