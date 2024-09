Fußball Ex-Profi schießt sein Team an die Spitze

Mit einem souveränen 5:0-Erfolg im Stadtderby beim VfL Trier hat sich der SV Trier-Irsch an die Spitze der Kreisliga A7 gesetzt. Zur Halbzeit hatte es in Heiligkreuz noch 0:0 gestanden. „Da hat der VfL ordentlich gestanden, besaß aber keine hundertprozentige Chance. In der zweiten Halbzeit sind wir dann ins Laufen gekommen und hatten ein gutes Gegenpressing. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Denn in der ersten Halbzeit haben wir zunächst mal abgewartet, was der VfL anbietet. So haben wir uns den Sieg auch irgendwie erarbeitet“, bilanzierte Spielertrainer Sebastian Szimayer. Trotz der Tabellenführung sieht der 34-Jährige seine Mannschaft nicht in der Rolle des Titelfavoriten: „Da gibt es andere Teams. Wir haben außer gegen die SG Pellingen, gegen die wir verdient 0:1 verloren haben, noch gegen keine Mannschaft gespielt, die da oben steht. Wir halten deswegen den Ball schön flach. Erst in Richtung Winterpause können wir ein erstes Fazit ziehen. Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns.“ Die Arbeit mit der Mannschaft macht dem früheren Regional- und Drittligaspieler sehr viel Spaß: „Es ist meine erste Trainerstation und komplettes Neuland für mich. Ehrlich gesagt, hatte ich es mir etwas leichter vorgestellt, Spielertrainer zu sein. Denn während des Spiels nimmt man, weil man selber auf dem Platz steht, nicht alles so wahr, wie von der Außenlinie. Da unterstützt mich mein Co-Trainer Julio Tiburtius ganz hervorragend, da er ein sehr objektives Auge besitzt und von der Seitenlinie coacht.“ Der vor der Saison von Nachbar FSV Tarforst gewechselte Szimayer sieht seine bisherigen Auftritte trotz fünf Treffern in fünf Spielen selbstkritisch: „Mit meiner Effizienz bin ich nicht zufrieden, da muss ich selbst auch noch konzentrierter sein.“ Im Heimspiel am Sonntag, 15.15 Uhr, gegen die SG Niederkell erwartet er einen ähnlich couragierten und selbstbewussten Auftritt wie in den Wochen zuvor. „Wir gehen das Duell demütig an, haben einen Riesenrespekt vor ihnen. Doch wir wollen einen selbstbewussten und kompakten Auftritt hinlegen und zeigen, dass wir auch einen körperlich robusten und unbequemen Gegner schlagen können.“