Fußball Fabio Fuhs ist jetzt doppelt gefordert

Für Gästecoach Thorsten Haubst beginnt mit der Partie in Salmrohr die eigene Abschiedstour. Nach acht Jahren endet sein Engagement am Saisonende in Morbach, und er geht zum TuS Kirchberg (TV berichtete). Grund genug für Trainer und Team, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. „Wir hatten zwar wenige Testspiele, haben uns aber sonst wie immer vorbereitet. Der Fokus lag wie üblich auf der Fitness. Insgesamt war es aber schon etwas holprig. Anfang der Woche hatten wir krankheits- und verletzungsbedingt nur zehn Spieler im Training. Wir möchten es dieses Mal besser machen als im Hinspiel, als wir aber auch nicht so klar unterlegen waren, wie es das Ergebnis am Ende aussagte“, so Haubst.