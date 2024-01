Fußball Tarforst holt „Top-Talent“ und einen Torwart

Zwei weitere Verstärkungen hat der FSV Trier-Tarforst an Land gezogen: Torwart Julian Beyhl (22) kommt vom Oberligisten VfR Baumholder, und aus der klassentieferen Saarlandliga wechselt Ammar Cissé in den Höhenstadtteil. Zuvor hatte der Rheinlandligist bereits die Verpflichtung des 20-jährigen Bulgaren Yoan-Pavel Pavlov bekanntgegeben. Der Mittelfeldallrounder stand zuvor in Diensten des Luxemburger Drittligisten AS Colmar-Berg (TV berichtete).