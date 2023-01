Fußball : Fünf Teams, ein Ziel: Raus aus dem Keller!

Skeptischer Blick: Werner Feyen weiß um die Schwere der Aufgabe, die er beim aktuellen Bezirksliga-Schlusslicht SG Mont Royal Enkirch angenommen hat. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Die Fußball-Bezirksliga im Wintercheck: So ist die Lage in Enkirch, Geichlingen, Zeltingen-Rachtig, Kyllburg und Hetzerath.

SG Mont Royal Enkirch (17. Tabellenplatz/3 Punkte aus 17 Spielen/17:67-Tore)

Ausgangslage: Das Schlusslicht blickt auf eine enorme Verletztenmisere zurück. Phasenweise fehlte dem im Sommer ins kalte Wasser geworfenen Coach Thomas Kappel eine komplette Mannschaft. „Durch die wochenlangen Ausfälle waren wir trotz tollen Engagements und guter Mentalität nicht konkurrenzfähig. Das Team hat gezeigt, was es kann, doch ohne sieben Stammspieler war es uns nicht möglich, an unsere Vorjahresleistungen anzuknüpfen“, so Kappel.

Personal: Inzwischen hat Trainer-Dino Werner Feyen die sportlichen Geschicke bei den Mont Royalern übernommen. Der 66-Jährige soll das Team so nah wie möglich an die Nichtabstiegsränge heranführen. „Wenn man realistisch ist, ist der Klassenerhalt kaum noch zu schaffen. Wir wollen uns dennoch vernünftig aus der Bezirksliga verabschieden und bereits im Frühjahr die Grundlagen für die neue Saison schaffen“, so Feyen. Er hat das Engagement, das zunächst bis Saisonende ausgelegt ist, aus alter Verbundenheit zum SG-Mitgliedsverein TuS Kröv angenommen. Thomas Kappel tritt als Co-Trainer wieder ins zweite Glied zurück. Von der Sportvereinigung Weisenau-Mainz (Bezirksliga Rheinhessen) an die Mittelmosel zurückgekehrt ist Christopher Schulz. Vasili Boev wurde reaktiviert. Christian Henrichs, Dimitri Kunz, Alexander Klein und Felix Hieke werden nach auskurierten Verletzungen zurückerwartet. Wann Stefan Caspari (Long-Covid) wieder auf dem Platz steht, ist noch fraglich.

Tests: Vorbereitungsspiele gibt es unter anderem gegen die Mosel-A-Ligisten SV Gonzerath (Samstag, 16.30 Uhr), SG Moseltal Lieser und die FV Hunsrückhöhe Morbach II. Auftakt nach der Winterpause ist am Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr, daheim gegen Mosella Schweich.

SG Geichlingen (16. Platz/9 Punkte aus 18 Partien/24:69-Treffer)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Geichlingen, Koxhausen, Körperich, Nusbaum, Kruchten, Biesdorf und Wallendorf haben lediglich drei Siege auf der Habenseite und bereits 15 Mal verloren. Trainer Ingo Grün, der den Cheftrainerposten Ende Oktober vom Duo Patrick Kettmann/Berti Inhestern übernommen hat, sieht die Situation so: „Zum wahrscheinlich rettenden 13. Platz fehlen uns aktuell acht Punkte. Die Mannschaft hat in den letzten Spielen vor der Winterpause gut mitgezogen, in einigen Spielen hat nicht viel gefehlt. Die Jungs wissen, was wichtig ist, kennen die Situation und sind motiviert, das Unmögliche noch möglich zu machen. Der Glaube an den Klassenerhalt ist weiter vorhanden.“

Personal: Mit Torwart Eric König (zum Eifeler B-II-Ligisten SG Neuerburg) und Diogo Barreiro (FC 72 Erpeldingen/Luxemburg) haben zwei Akteure die SG verlassen. Michael Kreutz kehrt vom Eifeler B-Ligisten SG Watzerath zurück. Wieder helfen möchte (war beruflich unabkömmlich) Jannick Böwen. Aus Verletzungen sind Fabian Spartz, Marcel Lemmer, Nico Zender und auch Jonas Ewen zurück.

Der 50-jährige Grün steht definitiv bis Saisonende in der Verantwortung. „Es ist gut möglich, dass ich auch im Falle eines Abstiegs bleibe, doch final ist da noch nichts geklärt“, lässt er durchblicken.

Tests: Die Vorbereitung läuft seit Mitte Januar. Gegen den FC Bastendorf 47 (3. Liga Luxemburg), die A-Jugend des JFV Bitburg, die A-Ligisten SG Utscheid/Mettendorf, die SG Mötsch/Stahl und gegen den Rheinlandligisten FC Bitburg wird getestet. Am Sonntag, 26. Februar, 14.30 Uhr, geht’s erstmals im neuen Jahr wieder um Punkte, wenn die Partie beim SV Konz angepfiffen wird.

SV Zeltingen-Rachtig (15. Platz/11 Punkte aus 18 Partien/35:60-Tore)

Ausgangslage: Mit dem 3:1-Erfolg am letzten Spieltag vor der Winterpause in Zewen haben die Zeltingen-Rachtiger bewiesen, dass sie doch noch gewinnen können. „Die Situation ist anspruchsvoll, aber schwierig. Es ist alles möglich, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Wir brauchen eine Vorbereitung, in der alle mitziehen und einen guten Start, um die Welle für den Klassenerhalt anzuschieben. Doch wir benötigen viele Energieleistungen, jede Menge kämpferische Mentalität sowie das Sieger-Gen“, betont Spielertrainer Pascal Meschak.

Personal: Mit Torwart Björn Griebler kehrt ein Urgestein nach Zeltingen zurück. „Wir sind froh, dass Björn wieder da ist, obwohl er leicht verletzt ist. Er ist wichtig für die Mannschaft“, sagt Meschak, der künftig auf seinen Trainerkollegen Alex Kappes auf dem Platz verzichten muss. „Es ist schade, aber Alex‘ Knieverletzungen ist wieder aufgebrochen.“ Bei Torwart Leon Gabriel steht eine Hand-Operation an. Nach Verletzungen sind Benedikt Kaufmann (Muskelfaserriss), Julian Dietz (Leistenbruch), Sascha Kohr (Belastungssteuerung) sowie Luca Rees (muskulär) zurück. Was seine Zukunft angeht, sagt Meschak: „Zunächst möchte ich mal abwarten, wie sich das Team präsentiert. Der Job macht mir Spaß, ich arbeite sehr gerne mit den Jungs.“

Tests: Seit Mitte Januar wird wieder trainiert. Getestet wird gegen die A-Ligisten SV Niederemmel (Samstag, 16 Uhr), SV Gonzerath, SG Laufeld/Buchholz und SV Neunkirchen-Steinborn.

SG Kyllburg (14. Platz/17 Punkte aus 16 Spielen/26:50-Tore)

Ausgangslage: „Einige Spiele waren grottenschlecht, als wir weder Mentalität noch defensive Stabilität gezeigt haben. Die hohe Verletzungsrate kam erschwerend dazu. Doch wir haben auch gute Spiele gemacht, die uns Hoffnung geben“, resümiert Trainer Roger Reiter.

Personal: Der Trainer hat nach dann fünf Jahren seinen Abschied angekündigt. Die Nachfolger stehen mit den früheren Rheinlandligagrößen der Vereinigten aus Kyllburg, Badem und Gindorf, Mike Schwandt und Michael Mayer-Nosbüsch, bereits fest. „Ich möchte den beiden eine Bezirksligamannschaft übergeben. Es wäre ein schönes und erfolgreiches Ende meiner Trainerlaufbahn“, so der 61-Jährige. Andrii Fedoriv hat die SG beruflich in die Region Stuttgart verlassen. Während Jonas Rees, Patrick Rings, Yannick Mohr und Tobias Hahn nach verletzungs- beziehungsweise berufsbedingten Abwesenheiten zurückkommen, wird es mit dem Comeback von Marius Willwertz wohl bis zur neuen Saison dauern. Der ebenfalls an Knieproblemen laborierende Torjäger Daniel Robertz wird erst im April wieder zur Verfügung stehen.

Tests: Seit dem 20. Januar stehen die Eifelkicker wieder auf dem Platz. Getestet wird gegen A-Ligisten wie beim SV Trier-Irsch (Samstag, 17 Uhr), gegen Mosella Schweich II, den SV Wittlich sowie die benachbarte SG Neidenbach. Am Samstag, 25. Februar, 17 Uhr, geht’s gegen die SG Zewen um Bezirksligapunkte.

SV Hetzerath (13. Platz/17 Punkte aus 17 Spielen/44:57-Tore)

Ausgangslage: Nach gutem Beginn sind die Schwarz-Weißen nach acht nicht gewonnenen Spielen abgerutscht. Achillesferse ist die teilweise fragile Abwehr. Gegen die SG Saartal (3:3), in Lüxem (3:4), gegen Zeltingen (4:4), in Schleid (3:4), in Wallenborn (2:4), Daleiden (4:4) und gegen Mont Royal (4:3) kassierte der SVH jeweils drei Gegentore und mehr. Beim Primus in Wittlich wurde es gar zweistellig (2:10). „Als Aufsteiger ist es zuerst gut gelaufen, obgleich wir 20 bis 23 Punkte auf dem Konto haben müssten. So sind wir nur bedingt zufrieden, weil wir gegen Ende des Jahres zu viel Aderlass hatten und vieles gegen uns gelaufen ist. Doch wir können mithalten, müssen aber unbedingt cleverer und abgezockter werden“, bilanziert Coach Michael Urbild.

Personal: Weil er mehr Spielpraxis bekommen soll, zog es Trainerfilius Nico Urbild zurück zum Heimatverein SC Eifelland Bruch. Während die Torleute Yannic Tömmes und Philipp Beuel nach ausgestandenen Verletzungen zurück sind, werden Wilfried Koffi (Bänderriss), Tim Denis (muskuläre Probleme) und Angreifer Nico Schäfer (Rückenprobleme) den Start Ende Februar verpassen. In Sachen Trainerzukunft ist noch nichts final geklärt. „Ich bin offen für alles und würde gerne weitermachen. Denn es gefällt mir sehr gut hier mit dem gut funktionierenden Vorstand um Christian Höfig“, lässt der 49-jährige Urbild durchblicken.