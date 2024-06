Fußball aktuell Rundblick durch die Spielklassen: Das sind die aktuellen Transfers in der Region

Erst in der Schlussphase der vergangenen Saison kam Mohammad Rashidi erstmals im Dress des SV Eintracht Trier 05 zum Einsatz. Wegen eines Knorpelschadens musste der Neuzugang vom FSV Trier-Tarforst bis zum 6. Mai warten, ehe er beim 2:3 im Auswärtsspiel des Oberligameisters beim FV Dudenhofen mitwirken konnte. Nun sucht der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler für die linke Außenbahn in Luxemburg sein Glück. Rashidi schließt sich dem von Ex-Eintracht-Trainer Josef Cinar trainierten Zweitligisten FC Berdenia Berburg an.