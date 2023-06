Finale Partien Finals und Relegation im Fußball: Hier wird’s noch spannend

Auf neutralem Platz in Birresborn stehen sich die beiden Vizemeister der Kreisligen C I und II, die SG Obere Kyll-Oberkyll und der FC Metterich, gegenüber. Der Sieger dieser Partie steigt in die B-Klasse auf, der Verlierer muss auch in der kommenden Runde in der C-Klasse ran.