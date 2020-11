Fußball : Briegels besondere Beziehung zu Maradona

So ruppig wie hier im 1986er WM-Finale, als Diego Maradona über Torhüter Harald Schumacher und Abwehrspieler Hans-Peter Briegel flog, ging es nur selten in den Zweikämpfen zwischen dem Pfälzer und dem Argentinier zu: Der Ex-Lauterer versuchte, den Filigrantechniker mit fairen Mitteln zu bearbeiten. Foto: dpa/---

Germersheim Duelle zwischen dem Kraftpaket und dem Ballvirtuosen hatten es in sich. Was der Argentinier an seinem Widersacher schätzte.

Ob mit ihren Nationalmannschaften oder in der italienischen Serie A: Hans-Peter Briegel und der am Mittwoch verstorbene Diego Armando Maradona lieferten sich auf dem Fußballplatz so einige erbitterte Kämpfe. „Es ging aber meist immer alles moderat zu. Ich habe nie versucht, ihn mit unfairen Mitteln zu bekämpfen. Das hat er an mir wohl so geschätzt“, erinnert sich der heute 65-jährige Briegel im Gespräch mit dem TV. Deshalb und aufgrund einer besonderen Begebenheit nach dem von Maradona und den Argentiniern mit 3:2 gegen Briegel und die Deutschen gewonnenen WM-Endspiel 1986 verband sie über viele Jahre hinweg eine herzliche Beziehung: „Bis 2004 hat Diego mir immer noch eine Weihnachtskarte geschickt und alles Gute fürs neue Jahr gewünscht – keine Ahnung, wo er meine Adresse her hatte.“

Nach jenem WM-Finale vor gut 34 Jahren mussten das Pfälzer Urgestein und der südamerikanische Ballvirtuose beide zur Dopingprobe: „Wir waren nach der Hitzeschlacht in Mexiko völlig am Ende und brauchten eine ganze Weile, bis wir Wasser lassen konnten. Dann habe ich Diego alkoholfreies deutsches Bier angeboten. Der Dopingarzt wollte es zunächst verbieten, dachte, es könnte irgendwas reingemischt worden sein. Als ich anfing, es zu trinken, durfte dann aber auch Diego.“

An seine erste sportliche Begegnung mit Maradona erinnert sich der im vorderpfälzischen Germersheim lebende Briegel – als Funktionär 1998/99 eine Saison lang als Sportdirektor beim damaligen Regionalligisten Eintracht Trier unter Vertrag – noch ganz genau: „Das war 1981 bei der Mini-WM in Uruguay. Mit Anfang 20 hatte er schon unglaubliche Sachen drauf.“

Ausgerechnet in ihren jeweils ersten Einsätzen in der Serie A zu Beginn der Saison 1984/85 kam es zu einer weiteren Begegnung der beiden: Nach seinem Wechsel vom 1. FC Kaiserslautern traf Briegel mit Hellas Verona auf Maradonas SSC Neapel, der überraschend mit 1:3 den Kürzeren zog. Briegels Taktik, gegen Maradona wenig zu grätschen und hartnäckig an ihm dranzubleiben, ging (auch) hier auf – und er erzielte sogar noch den 1:0-Führungstreffer für Verona, das am Ende dieser Spielzeit sensationell italienischer Meister werden sollte. „Hellas‘ Herkules erlegt Diego“, titelte etwa die „Gazetta dello Sport“ und kürte den 1980er Europameister zum Spieler des Spiels.

Aus Sicht des 72-fachen Nationalspielers war Maradona ein „unglaublich kompletter Spieler, der 90 Minuten gearbeitet hat, auch oft mit zurückgegangen ist und sich für die Abwehrarbeit nicht zu schade war.“ Von der Todesnachricht Maradonas war Briegel bestürzt und überrascht: „Nach seiner Operation soll es ihm ja eigentlich wieder ganz gut gegangen sein. Dann trifft einen eine solche Botschaft umso mehr.“