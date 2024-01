Hallenfußball Die Bude bebt: Spektakel unterm Hallendach

Die einen locken die Stars von morgen an, die anderen stellen Fairplay und europäische Integration in den Mittelpunkt, und an wiederum anderer Stelle geht’s vor allem um die Gaudi: In Gerolstein, Trier-Tarforst und Hermesdorf in der Südeifel finden am Wochenende große Hallenfußballturniere mit insgesamt rund 130 Mannschaften statt.