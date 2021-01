Vergessene Fußballvereine : Wenn’s auf dem Fußballplatz ganz still wird

Extra

(AA) Deutlich ging zuletzt in den drei westlichen Spielkreisen des Fußballverbandes Rheinland (FVR) die Anzahl der Mannschaften (Senioren, Frauen und Jugend) zurück: Kämpften vor zehn Jahren im Fußballkreis Trier-Saarburg 503 Teams um Punkte, waren es 2015 noch 480 und im vergangenen Jahr 409. Noch krasser ist die negative Entwicklung im Kreis Mosel (2010: 279, 2015: 230, 2020: 185) und in der Eifel (2010: 461, 2015: 407, 2020: 317). Doch es gibt auch positive Beispiele: In der Region hat sich so etwa 2017 mit den Sportfreunden Lokomotive Wengerohr-Belingen ein komplett neuer Verein gegründet, der nicht nur eine Herrenmannschaft in der B-Liga Mosel unterhält, sondern auch im jüngeren Nachwuchsbereich sehr aktiv ist. Ebenfalls vor vier Jahren wagte der TuS Kenn den Weg zurück in die Selbstständigkeit. Spiele der aktuell in der C-Liga Trier/Eifel angesiedelten Mannschaft werden manchmal sogar von 200 oder mehr Zuschauern verfolgt. Wie es gelingt, sich als kleiner Dorfverein mit kreativen Ideen (etwa mit dem Karnevalscup beim Sportfest) und einer ausgeprägten Kameradschaft über Wasser zu halten, beweist der Eifeler B-Ligist FSV Eschfeld. Der Ort an der Grenze zu Luxemburg und Belgien zählt gerade mal rund 200 Einwohner.

Eine generelle Steigerung der Mannschaftszahlen ist nach Angaben von FVR-Pressesprecher Frank Jellinek in den nächsten Jahren sogar zu erwarten: „Entscheidender Faktor ist die Geburtenrate, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken war. Der Wendepunkt der demografischen Entwicklung ist jedoch aktuell erreicht oder sogar bereits überschritten.“ Das heißt: Im Bereich der F-Jugend ist in naher Zukunft eine signifikante Steigerung der Mannschaftszahlen zu erwarten. In den älteren Jahrgängen trete dieser Effekt mit entsprechender Verzögerung ein. Die Aussagen basieren auf einer Analyse des Rhein-Ahr-Campus Remagen vom Sommer vergangenen Jahr.