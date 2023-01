Jugendfußball : Hallenmasters als Bühne für Fußballtalente aus dem Südwesten

SpVgg Trier U13 Foto: SpVgg Trier U13

Trier Spielvereinigung Trier lädt zu einem Jugendturnier ein und nennt große Ziele – Kooperation mit dem 1. FC Kaiserslautern soll weitere Impulse geben.

Die Ziele bei der Spielvereinigung (SpVgg) Trier sind ehrgeizig und die kurzfristige Herausforderung groß: Am Samstag und Sonntag dreht sich beim vor rund zweieinhalb Jahren wiederbelebten Verein aus dem Stadtteil Feyen/Weismark alles um die erste Auflage des ARC-Hallenmasters. Rund 40 Jugendmannschaften aus dem Südwesten und dem benachbarten Luxemburg treten in fünf Einzelturnieren an. Gespielt wird am Mäusheckerweg in Ehrang.

Auch hier will der SpVgg-Nachwuchs zeigen, dass er es mit Alterskollegen namhafter Klubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, dem 1. FC Saarbrücken oder der SV 07 Elversberg aufnehmen kann – so, wie bei den Sommerturnieren in den beiden vergangenen Jahren auf der heimischen Bezirkssportanlage oder zuletzt im Saarland. Kurz vor Weihnachten duellierte sich die Rheinlandliga-D-Jugend der Trierer beim Talents-Masters in Saarlouis unter anderem mit den Talenten europäischer Spitzenklubs, darunter Juventus Turin und des FC Porto. Nach neun Spielen stand eine achtbare Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen zu Buche. „Dieses Turnier war Weltklasse und eine tolle Erfahrung für unsere Jungs“, schwärmt Mohammed Fatollahzadeh, 2. Vorsitzender und Jugendleiter des Vereins, der aktuell fünf Nachwuchsteams zwischen der C- und der E-Jugend mit insgesamt rund 70 Aktiven unterhält. Hinzu kommt seit Sommer eine Alte-Herren-Mannschaft. Mit sämtlichen Juniorenteams wurden in der vergangenen Saison Meistertitel eingefahren. Hinzu kamen zahlreiche Pokale.

Auf dem Weg, junge Fußballer auf einem ambitionierten Niveau zu entwickeln, sehen sich Fatollahzadeh und Vorsitzender Gregory Awender auf einem guten Weg. „Eigentlich“, gibt der Klubchef zu, „sind wir schneller gewachsen, als wir uns das im Frühjahr 2020 vorgestellt hatten“. Die intensive Talentförderung zieht Spieler über den Heimat-Stadtteil hinaus an. Das eine oder andere Talent spreche man gezielt an, viele „kommen aber von sich aus, nehmen Kontakt mit uns auf und wollen für uns spielen“, berichten die beiden Vorstandsmitglieder.

Durch die positive Entwicklung und die vielen Erfolge seit Beginn der Saison 2020/21 haben sie Blut geleckt. Weit fortgeschritten sind nach Angaben von Awender und Fatollahzadeh mittlerweile Kooperationsgespräche mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Angedacht sind gemeinsame Camps, Trainerschulungen und Talentsichtungen. Acht begabte Spieler der SpVgg weilten bereits Anfang Dezember bei den Roten Teufeln. Ein halbes Dutzend davon konnte im Training überzeugen und soll nun weiter im Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof gefördert werden. Mit der (aktuell noch in der Bezirksliga angesiedelten) C-Jugend in drei, vier Jahren in der Regionalliga zu spielen, ist eines der weiteren großen Vorhaben im Trierer Süden. „Auf die Dauer möchten wir in allen Jugendjahrgängen vertreten sein und in spätestens zwei Jahren auch eine Seniorenmannschaft ins Rennen schicken“, lässt Vorsitzender Awender durchblicken. Sein Stellvertreter macht aus dem großen Ehrgeiz keinen Hehl: „Wir wollen in Trier in Sachen Nachwuchsförderung die Nummer eins werden.“

Kurze Wege im Vorstand, eine familiäre Atmosphäre und eine Vielzahl von Sponsoren sind bei diesem Unterfangen hilfreich. Der große Zusammenhalt soll auch am Wochenende beim Hallenmasters deutlich werden: 30 Helfer – überwiegend Eltern der Jugendspieler – sind in die Organisation eingebunden. Zudem haben rund 50 Firmen ihre Unterstützung zugesagt.

Für den 17./18. Juni kündigen sie bei der Spielvereinigung bereits die dritte Auflage des Löwencups an. Dann sollen auch mehrere Jugendteams von Bundesligisten den Weg nach Feyen finden.