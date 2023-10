Fußball Hartplatzhelden bejubeln Sieg im Matsch

Selbst in den untersten Ligen sind Spiele auf Hartplätzen mittlerweile eher selten. Wer seit eh und je auf roter Erde kickt, ist die TSG Biewer. Die Partie in der Kreisliga C21 am Sonntag gegen den TuS Issel stand auf der Kippe: Richtung der nur wenige Meter entfernten Mosel stand ein etwa fünf Meter breiter Streifen nach den jüngsten Regenfällen unter Wasser. So könne er das Match nicht anpfeifen, stellte Schiedsrichter Joachim Wagner klar. Die Gastgeber bemühten sich, nahmen Besen zur Hand und hatten nach etwa 45 Minuten den Untergrund in einen einigermaßen bespielbaren Zustand versetzt. Ehe das Geläuf langsam abtrocknete, kam es noch zu einigen kuriosen Szenen. Der Ball wollte kaum mitunter kaum rollen. Issels Verteidiger Reinhold Sommer flog nach einer Rettungsaktion sogar mitten in den Matsch. Von den widrigen Bedingungen ließen sich die Isseler indes nicht aus dem Konzept bringen. Auch die Ausfälle der beiden Torleute Eric Heck (krank) und David Schuth (verletzt) – für sie sprang der etatmäßige Angreifer Niclas Christoffel ein und machte seine Sache gut – kompensierte der TuS. Am Ende stand das Team von Trainer Alexander Monzel als 3:0-Sieger da. Zwei Mal hatte René Berlinghof getroffen, das erste Tor steuerte Lukas Grünen bei. „Spaß hat es in dem Matsch keinen gemacht. Das Ergebnis hat aber gestimmt, und das ist die Hauptsache“, bilanzierte Coach Monzel das Derby. Kommenden Sonntag hält sich das Schuheputzen nach dem Duell gegen den SV Sirzenich II in Grenzen: Dann wird wieder auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Schweicher Schulzentrum gespielt, Bis dahin sollten auch die so in Mitleidenschaft gezogenen Trikots der Isseler wieder ihr gewohntes Aussehen haben...