Fußball Drei neue Schiedsrichter für die Regionalliga

Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin Naemi Breier aus Zerf (pfeift für den SV Ayl) hatte den Sprung in die vierthöchste deutsche Spielklasse vor zwei Jahren schon mal geschafft, wurde aber damals durch eine Verletzung zurückgeworfen. Der Trierer Veron Besiri (SV Föhren) durfte in der Vorsaison bereits zwei sogenannte Schnupperspiele in der Regionalliga leiten und steigt nun fest auf. Jason Lieser (SV Hetzerath) hat nach einer Saison in der Oberliga den direkten Durchmarsch geschafft und kommt neben der Regionalliga-Tätigkeit in dieser Saison auch als Vierter Offizieller in der 3. Liga zum Einsatz.