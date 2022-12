Bouldern : Hier kann jeder über sich hinauswachsen

Griff für Griff nach oben: TV-Mitarbeiter Damian Stumpf hat sich einmal selbst an der Boulderwand ausprobiert und weiß jetzt, worauf es beim Klettern ohne Seil und Gurt ankommt. Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Trier Bouldern hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Ein Selbstversuch macht klar, worauf es beim Sportklettern ohne Seil oder Gurt ankommt.

Bereits der Eintritt in die Eifelblock-Halle in der Niederkircher Straße im Trierer Westen lässt vermuten, worum es beim Bouldern (englisch boulder/Felsblock) geht: Ins Auge stoßen große Felswände. Es sind nach vorne wie nach hinten geneigte, höhlenförmige und senkrechte Wände zu sehen. An jeder hängen unzählige Griffe mit verschiedenen Farben und geometrische Formen wie beispielsweise Recht- oder Dreiecke. Außerdem zieht sich eine große, grüne Matte entlang der ganzen Boulderhalle. Ab diesem Moment ist klar: Jetzt steht Klettern auf dem Programm. Daniel Krönig, der Inhaber des Eifelblocks, empfängt mich herzlich und wir fangen an.

Was vorm Bouldern zu beachten ist

Info Wo Indoor-Bouldern in der Region möglich ist In der Region gibt es einige Boulderhallen. Hier eine Übersicht: Eifelblock: Niederkircher Straße 10, 54294 Trier, Telefon: 0651/ 17072999, Internet: www.eifelblock.de/eifelblock-trier, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr und Donnerstag 17 bis 22 Uhr. Blocschokolade: Ruwerer Straße 27, 54292 Trier, Telefon: 0651/ 15042249, Internet: www.blocschokolade.de/boulderhalle, Öffnungszeiten: Freitag bis Montag 10 bis 22 Uhr und Dienstag bis Donnerstag 10 bis 23 Uhr. Kletterhalle Cube: Diedenhofenerstraße 27c, 54294 Trier, Telefon: 0651/99892212, Internet: www.cube-trier.de, Öffnungszeiten:Montag Donnerstag: 16 bis 22 Uhr, Freitag: 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr. Arena Trier: An der Kletterwand in der Arena (Fort-Worth-Platz 1, 54292 Trier) ist die Sektion Trier des Deutschen Alpenvereins aktiv. Eine Buchung für Einzelpersonen ist nicht möglich. Nähere Informationen: www.dav-trier.de The Cave: Gottlieb-Daimler-Straße 22, 54516 Wittlich, Telefon: 06571/9509966. Internet: www.cave-bouldern.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 16.30 bis 22 Uhr, Samstag: 13 bis 18 Uhr, Sonntag: 13 bis 20 Uhr.

Bevor das eigentliche Klettern beginnen kann, müssen spezielle Schuhe her – ein buntes Paar mit dünnem Stoff, das sehr eng sitzen muss, leihe ich mir vor Ort aus. Dann kommt Kreide mit ins Spiel. Diese soll die Handflächen möglichst trocken machen, sodass es zu keinem Abrutschen von den Griffen kommt. Der Gang über den grünen Boden erinnert an eine sehr weiche Matratze mit einer Trampolin-Federung. Anders als bei der Felsenkletterei verhindert kein Seil einen Fall.

Ehe es an die Wand geht, stellt Daniel Krönig (oben links), Inhaber des Eifelblocks in Trier, Damian Stumpf die Anlage vor (Bildmotive im Uhrzeigersinn). An die Wand geht’s mit geliehenen Spezialschuhen. Diese sind hauteng geschnitten und vom Material her verhältnismäßig dünn, damit man seine Füße gezielt und sicher auf großen wie kleinen Tritten kann. Mit Kreide an den Händen sinkt die Gefahr vorm Abrutschen. Die unterschiedlichen Farben zeigen die Schwierigkeitsstufen der jeweiligen Kletterrouten auf. Entlang der Griffe und geometrischen Formen bewegt sich der Kletterer an der Wand entlang. Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Das mag vorerst gefährlich klingen, ist es aber nicht. Es wird in einer Höhe geklettert, „aus der noch ohne Verletzungsgefahr abgesprungen werden“, informiert etwa der Deutsche Alpenverein auf seiner Homepage. Weichbodenmatten sollen bei einem eventuellen Sturz vor Verletzungen schützen, heißt es weiter. Auch Krönig betont: „Das Verletzungsrisiko ist sehr niedrig.“ Im Falle eines Sturzes stehe stets eine Person bereit, die den Fallenden noch lenken kann. Dadurch soll eine unglückliche Aufprallposition verhindert werden.

Eine Frage ist noch ungeklärt: Was bedeuten die verschiedenen Farben der Griffe? Krönig erläutert: „Die Farben zeigen die Schwierigkeitsstufen der jeweiligen Kletterrouten auf.“ Diese setzten sich aus dem Griffabstand, der Griffform und der -ausrichtung zusammen. Dabei deutet grün auf eine einfache Route hin, während weiß auf das Schwierigste hindeutet. Außerdem ist die Neigung der Wand wichtig für den Schwierigkeitsgrad.

Selbstversuch Bouldern Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Nach dieser Anweisung geht es los. Die Kletterschuhe sitzen. Die Kreide ist über die Handflächen verteilt. Entlang einer Farbe wird versucht ein „Problem“ zu lösen. Beim Bouldern wird von einem gelösten Problem gesprochen, wenn der Kletterer kontrolliert den obersten Griff mit beiden Händen festhalten kann. Auch ist es erlaubt, die geometrischen Formen an der Wand zu benutzen. Tüftler sind hier deshalb gefragt.

Selbstversuch Bouldern Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Drei Probleme, drei Lösungen

Selbstversuch Bouldern Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Coach Daniel geht mit mir zu einer leicht nach hinten geneigten Wand. Das Klettern kann beginnen. Entlang grüner Griffe soll ich mich nach oben bewegen. Ich merke schnell, was die Herausforderung beim Bouldern darstellt. Nicht nur die körperliche Kraft wird auf die Probe gestellt, sondern auch Geschick ist erfordert. Gleichzeitig müssen die Füße und die Hände koordiniert werden. Schließlich soll das Problem im Optimalfall ohne Sturz gelöst werden.

Die erste Route meistere ich mit einer mäßigen Anstrengung. Dennoch bilden sich Schweißperlen auf meiner Stirn. Schon geht es an die nächste Wand. Diese ist nach vorne geneigt. Das Festhalten an der Wand wird anstrengender. Die Griffe sind bereits schwieriger zu greifen. Ich muss Daniel fragen, wo ich meine Hände und Füße positionieren soll. Eine kurze Phase der Überlegung hilft, und auch der zweite Parcours wird geschafft. Doch der Weg nach unten ist nicht einfach. Ab einer bestimmten Höhe wird dazu geraten, abzuspringen. Ich spüre bereits Spannungen in meinen Muskeln. Der Stolz und die Freude über das Gemeisterte überwiegen aber.

Selbstversuch Bouldern Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Die letzte Route kostet mich am meisten Kraft. Ich soll um eine Kante herum nach oben klettern. Die Abstände zwischen den Griffen sind größer als bei den Routen zuvor. Mit großer Anstrengung und Überwindung der Angst vorm Abrutschen schaffe ich es, den obersten Griff kontrolliert mit beiden Händen festzuhalten. Das Ziel ist erreicht. Jedoch hat das Runterkommen weniger geklappt. Mein Kopf hat es nicht mehr geschafft, einen Weg nach unten zu konzipieren. Ich springe aus einer erhöhten Position ab. Die Matte fängt mich aber sanft ab.

Selbstversuch Bouldern Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Das Gefühl nach dem Klettern ist einzigartig. Vor allem nach dem ersten Mal. Der Mensch ist es nicht gewohnt, vertikal an einer Wand zu hängen. Auch Krönig bestätigt: „Die meisten fühlen sich sehr gut nach der ersten Boulder-Erfahrung, weil sie über ihre Grenzen gehen konnten.“ Viele trauten sich etwas zu, was sie sich davor nicht zugemutet hätten.

Außerdem sei Bouldern eine sehr soziale Sportart. Auch wenn es um den Individualsport gehe, könne jeder miteinander Sport betreiben – ein Beobachter und ein Kletterer. Die Personen müssen nicht auf einem Fähigkeitslevel sein.

Eine Sportart für jedermann

Krönig besitzt in Koblenz eine weitere Boulderhalle. Dort hat er eine Kooperation mit einer Schule. Über eine Arbeitsgemeinschaft kommen immer wieder Schüler zum Bouldern und wachsen regelmäßig über sich hinaus. Auch in Trier würde er sich über eine solche Zusammenarbeit freuen. Er sehe immer wieder, wenn vor allem eher ruhigere und schüchternere Kinder beim Bouldern aufblühten. So könnten sie auch mal ein Ausrufezeichen in der Schulgemeinschaft setzen, meint er.

Doch auch Hobby-Kletterer oder Freizeitmannschaften seien willkommen. „Gerade in der Saisonvorbereitung sind schon Fußballvereine zu uns gekommen und haben Teambuilding-Einheiten absolviert.“ Wie in jeder anderen Sportart gibt es auch Wettkämpfe – entweder auf Freizeitbasis, wenn etwa Städte gegeneinander antreten oder auch offizielle Konkurrenzen. Diese reichen von Stadt- bis zu Weltmeisterschaften.

