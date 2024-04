Fußball Holt der FSV Tarforst einen alten Bekannten zurück?

Auch nach der Trennung von ihren Trainern haben die beiden Rheinlandligisten FSV Salmrohr (0:4 beim VfB Wissen) und der FSV Tarforst (2:3 beim TuS Kirchberg) ihre Negativserien fortgesetzt und schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Während in Salmrohr aktuell vieles darauf hindeutet, dass Karl-Heinz Kieren die Mannschaft bis Saisonende trainiert und erst danach ein dauerhafter Nachfolger des geschassten Frank Meeth präsentiert wird (TV berichtete), wollen sie in Tarforst bereits in den nächsten Tagen eine dauerhafte Lösung gefunden haben, nachdem man sich am vergangenen Mittwoch vom langjährigen Coach Holger Lemke getrennt hat. Von „mehreren guten Gesprächen mit potenziellen Kandidaten“ berichtet Vorsitzender Werner Gorges. Dabei bestätigt er Kontakte zu Patrick Zöllner.