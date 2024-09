Inklusion Trier ist Bühne für besonderes Badminton-Turnier

Rund 50 Sportler mit und ohne geistige Beeinträchtigung aus dem ganzen Bundesgebiet und aus den Niederlanden, Belgien, Österreich und Dänemark nehmen am Badminton-Turnier von Special Olympics (SO) in Tarforst teil. Der FSV sei bereits bei den Landesspielen 2017 ein „sehr guter Gastgeber“ gewesen, sagt Wilfried Kootz, der Medienverantwortliche von SO-Rheinland-Pfalz. Vor allem deshalb habe der Verein nun den Zuschlag für den kommenden Wettbewerb erhalten.