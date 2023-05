Fußball Julian Bidon wechselt aus Luxemburg in die Rheinlandliga

Beim Rheinlandligisten FSG Ehrang/Pfalzel haben sie eine wichtige Personalie geklärt. Nachfolger des mitspielenden Co-Trainers André Thielen, der vor einem Wechsel zur gerade in die A-Liga aufgestiegenen zweiten Mannschaft von Eintracht Trier steht, wird Julian Bidon. Im vergangenen Sommer war der heute 32-Jährige vom FSV Salmrohr zum Luxemburger Erstligisten US Hostert gewechselt und damit dem im Frühjahr beim FSV abgetretenen Trainer Lars Schäfer gefolgt. In Hostert wurde der frühere Salmrohrer Coach Anfang März geschasst. Sein Nachfolger (und Vorgänger) Henri Bossi konnte den sportlichen Niedergang nicht stoppen – als Tabellenletzter ist das Team um Angreifer Bidon gerade aus der BGL-Ligue abgestiegen.