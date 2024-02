2. Fußball-Bundesliga Krise bei den Roten Teufeln: „Wir sind leider das Leiden gewohnt“

Wenn er an den Auftritt am Samstag gegen Karlsruhe zurückdenkt, herrscht bei Hardi Greza auch noch einige Tage später blankes Entsetzen: „Es war eine Frechheit, was die Spieler abgeliefert haben. Die erste Halbzeit konnte man noch von der Taktik her verstehen: Erst einmal hinten sichern war da die Devise. Was aber dann in der zweiten Hälfte passierte, war eine reine Leistungsverweigerung.“ Was jetzt vor den Duellen in Rostock und gut eine Woche gegen Osnabrück angesagt ist,. weiß der Vorsitzende des im Trierer Stadtteil Euren ansässigen, 230 Mitglieder starken FCK-Fanclubs Treverer Teufel nur allzu genau: „Da es sich um direkte Konkurrenten um den Nichtabstieg handelt, ist es umso wichtiger, dass gerade diese Spiele gewonnen werden – und zwar durch Kampf und Einsatzwille.“