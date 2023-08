Fußball Kalte Dusche für den Tor-Debütanten

So richtig geheuer war Thomas Klasen vor der Oberliga-Partie am Samstag gegen TuS Mechtersheim nicht. „Ganz ehrlich“, gab der Trainer von Eintracht Trier nach dem glatt mit 3:0 (2:0) gewonnenen Duell mit den Gästen aus der Vorderpfalz preis, war „ich heute von allen bisherigen Saisonspielen am nervösesten“. Das Match drei Tage zuvor gegen Morlautern (4:1) habe viel Kraft gekostet. „Der Gegner hatte aufgrund von Ausfällen dagegen erst sein viertes komplettes Spiel, verfügt über junge, talentierte Leute, die kicken und laufen können.“ Doch unterm Strich behielt Klasens Elf auch diesmal die Oberhand. Der Beginn war etwas schleppend, doch der Tabellenführer machte zu den richtigen Zeitpunkten die Tore und besiegte insgesamt zu harmlose Mechtersheimer souverän.