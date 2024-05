Fußball Kaum noch Spieler und die Trainer weg: Wie geht’s weiter mit dem Fußball in Mariahof?

Die erste Mannschaft der SSG Mariahof steht kurz vor Saisonschluss auf dem dritten Tabellenplatz in der Kreisliga B15 und erreichte in dieser Saison das Kreispokal-Halbfinale, die zweite Garnitur belegt in der C23 einen passablen achten Rang. Den harten Fakten nach zu urteilen passt derzeit alles beim auf dem Trierer Wolfsberg beheimateten Club. Doch der Schein trügt. Personell pfeift die SSG aus dem letzten Loch. Deshalb haben die beiden Trainer Stephan Schwarz und Christian Mai nun die Notbremse gezogen und ihren Abschied zum Saisonende angekündigt.