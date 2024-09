Fußball Kehrt Michael Lofy auf die Fußball-Bühne zurück?

Im siebten Anlauf hat es endlich geklappt: Mit dem 1:0 im Kellerduell gegen Mosella Schweich II fuhr der VfL Trier erstmals in dieser A7-Liga-Saison den vollen Einsatz ein. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Schweich II traf im ersten Durchgang zwei Mal Aluminium und scheiterte mehrfach an unserem überragenden Torwart Maurice Mangerich“, berichtet der Sportliche Leiter Stefan Fries. Das Tor des Tages war zum Zunge schnalzen: Mangerich fing einen Ball ab und machte das Spiel schnell. Der vor der Saison von C-Ligist SSG Kernscheid gewechselte, einst bei Eintracht Trier ausgebildete Linus Darzi bediente Nico Franzen mit einem Chipball. Diesen wiederum leitete das Spielgerät weiter auf Raul Cosano Kreutzer, der erfolgreich abschloss (60.). „Grundvoraussetzungen wie Leidenschaft und Laufbereitschaft hatten in den Spielen zuvor nicht immer gestimmt. Diesmal hat es aber zu 100 Prozent gepasst“, stellte Fries erleichtert fest.