Fußball Rheinlandpokal: Das sind die Spiele aus regionaler Sicht

Voraussichtlich am Mittwoch, 9. Oktober – die fixen Anstoßzeiten müssen die Vereine in Abstimmung mit dem Verband noch klären – empfängt die SG Ruwertal nun die erste Garnitur der Blau-Schwarz-Weißen. Vor rund drei Jahren, damals ebenfalls in der dritten Runde, machte es SG den allerdings mit einigen Akteuren aus der zweiten Reihe und A-Junioren angetretenen Trierern schon mal sehr schwer. Für den 5:2-Erfolg in Kasel benötigte der damalige Oberligist die Verlängerung.