Fußball Erneuter Trainerwechsel in der Fußball-Oberliga

Er war die schillernde Trainer-Persönlichkeit in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Spielanalysen des eloquenten Fußballlehrers hatten einen hohen Unterhaltungswert. Nun ist René van Eck beim FC Cosmos Koblenz Geschichte. Im Anschluss an das 4:5 nach Elfmeterschießen im Rheinlandpokal-Achtelfinale bei Rot-Weiss Wittlich an Allerheiligen und vier sieglosen Punktspielen in Folge hat sich der hochambitionierte Aufsteiger vom 57-jährigen Niederländer getrennt.