Fußball und Ehrenamt : Von „Allzweckwaffen“ und „Fußballhelden“

Geehrt wurden auch die Preisträger der DFB-Aktion „Danke Schiri“ (von links): FVR-Ehrenmitglied Erich Schneider, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sophie Himmes (SpVgg Mülheim-Brauneberg), Willi Kops (Mehlentaler SV) und Hamid Rostamzada (SV Remagen), Verbandspräsident Gregor Eibes sowie Vize Thomas Schmittgen. Foto: FV Rheinland

Koblenz/Region Beim Tag des Ehrenamts stehen treue Mitarbeiter der Fußballclubs im Fokus – Auch DFB-Präsident gratuliert.

Es war ein Tag ganz im Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung: In der Koblenzer Sportschule Oberwerth hat der Fußballverband Rheinland (FVR) den „Tag des Ehrenamts“ gefeiert. In diesem Rahmen wurden die DFB-Ehrenamtspreisträger 2022, die „Fußballhelden“ (junge Ehrenamtler) aus den neun FVR-Kreisen sowie die Preisträger der Aktion „Danke Schiri“ ausgezeichnet und ihr bemerkenswertes Engagement gewürdigt. „Wir leben in schwierigen Zeiten, daher ist es wichtiger denn je, Sport- und Freizeitangebote zu schaffen. Dabei sind die Vereine auf Ehrenamtler wie euch angewiesen“, betonte FVR-Präsident Gregor Eibes. Der Morbacher konnte einige Ehrengäste begrüßen, darunter DFB-Präsident Bernd Neuendorf und FVR-Ehrenpräsident Walter Desch.

Die Preisträger aus der Region Trier im Überblick:

Spielkreis Trier-Saarburg: Uschi Fuhs (SV Ehrang): Sie ist die „Allzweckwaffe“ ihres Vereins – Bambini-Trainerin seit 14 Jahren, Mitglied im Jugendvorstand und im Geschäftsführenden Vorstand. Fuhs initiierte ein Crowdfunding-Projekt, womit 2020 ein Kleinspielfeld realisiert wurde. Im Juli 2021 waren 690 Häuser in Ehrang von der Flutkatastrophe betroffen. Fuhs organisierte ein Feriencamp auf der Sportanlage, um 40 Kinder aus betroffenen Familien betreuen zu können. Auf ihr Betreiben hin wurden 2022 umfangreiche energetische Maßnahmen auf der Vereinsanlage durchgeführt. Ihr neuestes Projekt ist die Reaktivierung des Mädchenfußballs im Verein.

Spielkreis Eifel: Thomas Schon (SV Kyllburg): Seit 27 Jahren ist er Platzwart und war 2006 maßgeblich am Bau des neuen Rasenplatzes beteiligt. Die Infrastruktur des Vereins ist stark von ihm geprägt, auch die Sanierung des Vereinsheims 2020. Bereits seit 2009 ist er Jugendleiter des Vereins mit rund 200 Kindern und Jugendlichen. Schon ist Jugendtrainer und Übungsleiter in Fußball-AGs und an Ganztagsschulen, außerdem auch Jugendleiter der JSG.

Spielkreis Mosel: Udo Oster (FC Kinderbeuern): Er war über 20 Jahre hinweg Spieler des FC Kinderbeuern und zudem Jugendtrainer und -leiter. Seit zwölf Jahren ist Oster Vorsitzender. Er übernahm den Verein in einer Zeit, als es dem Klub mangels ausreichender Spielerzahl schlecht ging und man zeitweise nicht am Spielbetrieb teilnahm. Seit vielen Jahren ist der Verein aber wieder dabei – als sogenannter „Dorfverein“ gegen den SG-Trend immer noch eigenständig. Belebend wirkte auch der Bau eines Kleinspielfeldes zu Beginn seiner Amtszeit, wo sich zahlreiche Jugendliche zum Kicken treffen können.

Aus dem FVR wurden vier der insgesamt neun Kreissieger in den DFB-Club 100 berufen, darunter auch Uschi Fuhs, Thomas Schon und Udo Oster. Die offizielle Ehrungsveranstaltung für den DFB-Club 100 findet am 11. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Die „Fußballhelden“ aus der Region:

Trier-Saarburg: Steffen Hilmer (FSV Trier-Tarforst): Hilmer hat sich früh in das Vereinsleben integriert und mit der Jugendarbeit als Trainer der C3 begonnen. Seine weiteren Stationen waren die B-Jugend in der Rheinlandliga und seit Sommer die zweite Mannschaft in der Kreisliga A. Seit 2019 ist er zudem Jugendleiter der Fußballabteilung. Sein „vernetztes Denken“ wird im Verein geschätzt.

Eifel: Bastian Peters (SV Bettingen): Schon mit 16 Jahren startete er in der Jugendarbeit des Vereins und ist seither als Jugendtrainer tätig. Aktuell ist Peters für die B-Junioren verantwortlich. Sein guter Draht zu den Spielern hat es ermöglicht, viele Kinder und Jugendliche zum Verbleib oder zu einem Neuanfang im Fußball zu bewegen. Zudem ist er als Trainer in Fußballcamps und Ferienfreizeiten tätig.

Mosel: Tilmann Meeth (JFV Wittlicher Tal): Seit der Saison 2020/21 ist er im JFV Wittlicher Tal als Jugendtrainer tätig und trainiert aktuell die C-Junioren in der Rheinlandliga. Erfahrene Trainer bescheinigen ihm eine gute Entwicklung, er „fordert“ seine Spieler durchaus im Bemühen ihrer Weiterentwicklung.

Für die Fußballhelden-Bildungsreise im Mai hat der DFB den Landesverbänden jeweils einen weiteren Platz für die „Sondergruppe Mädchenfußball“ zur Verfügung gestellt. Für den FVR wird Maren Fey (27, FSV Tarforst) daran teilnehmen. Sie war im vergangenen Jahr DFB-Ehrenamtspreisträgerin und Mitglied im DFB-Club 100.

Preisträger der DFB-Aktion „Danke Schiri“, Kategorie Schiedsrichterinnen: Sophie Himmes (SpVgg Mülheim-Brauneberg/Spielkreis Mosel): Sie zeichnet sich durch ein jederzeit überdurchschnittliches Engagement aus und übernimmt immer wieder kurzfristig Einsätze und trägt damit dazu bei, dass der organisierte Spielbetrieb im Kreis aufrechterhalten werden kann. Auch bei Veranstaltungen der Schiedsrichtervereinigung ist sie stets unterstützend tätig.