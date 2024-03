Fußball-Rheinlandpokal Verband legt sich schon fest: Finale findet in Koblenz statt

Bereits rund einen Monat vor den beiden Halbfinalspielen um den Fußball-Rheinlandpokal steht der Endspielort fest: Die Begegnung wird im Rahmen des Finaltags der Amateure am Samstag, 25. Mai, im Koblenzer Stadion Oberwerth ausgetragen. Das teilte der Fußballverband Rheinland am späten Freitagvormittag mit. Die Partie wird wieder live in der ARD in einer Konferenzschaltung mit dem Großteil der übrigen Landespokalfinals übertragen. Die Uhrzeit ist noch offen. „Der DFB und das Fernsehen hätten am liebsten schon Ende Januar von uns gewusst, wo das Finale stattfindet“, berichtet Marco Schütz, beim FVR für den Seniorenspielbetrieb zuständiger Vizepräsident.