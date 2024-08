Fußball Feuer und Flamme für die neue Inklusionsliga

Der Fußball hat für ihn viele Facetten. Seitdem Arianit Besiri vor gut zwei Jahren beim Verbandstag in seiner Heimatstadt Trier zum Vizepräsidenten für sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben gewählt wurde, hat er sich zum Ziel gesetzt, neue Rahmen zu schaffen, in denen etwa auch Menschen mit und ohne Behinderung kicken können. „Wir wollen Fußball für alle ermöglichen“, lautet das Credo des 31-Jährigen, der selbst als Schiedsrichter bis hinauf zur Oberliga aktiv ist. Nun hat der Fußballverband Rheinland (FVR) gerade dank des Einsatzes von Besiri Nägel mit Köpfen gemacht: Der Plan für die neue Inklusionsliga steht. Los geht es schon in wenigen Wochen. Gespielt wird in zwei Staffeln. Im Westen des Verbandsgebiets fällt der Startschuss am Samstag, 7. September, 10.30 Uhr, auf der Sportanlage des SV Tälchen Krettnach im Konzer Stadtteil Niedermennig. Als Teilnehmer kündigt Besiri das Team des Schönfelderhofs aus Zemmer, Bananenflanke Trier, Special Olympics Luxemburg, das DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich und die Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg an. Gar ein halbes Dutzend Mannschaften trifft sich zwei Wochen später. Am 21. September, 15 Uhr, startet die Ost-Staffel in Mülheim-Kärlich.