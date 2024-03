Fußballvorschau Lemke nimmt sein Team in die Pflicht

Ausgangslage: Das 2:1 im Viertelfinale um den Rheinlandpokal am Mittwoch bei der klassentieferen SG Neitersen soll neue Kräfte beim FSV Salmrohr freisetzen. Damit tritt auch das jüngste Punktspiel (am Samstag zuvor gab es nach enttäuschender Vorstellung ein 0:3 in Malberg) wieder in den Hintergrund. Schmerzlich sind die Erinnerungen an das Hinspiel: Nach vier Siegen zum Start setzte es Anfang September eine empfindliche 0:5-Schlappe. „Wir haben da eine Menge gutzumachen“, weiß FSV-Trainer Frank Meeth, der von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ zweier Kontrahenten spricht, die weiterhin um den Klassenverbleib bangen müssen.