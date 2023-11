Fußball Michael Fleck ist wieder Eintracht-Jugendtrainer

Für Fuhs übernimmt Niki Wagner die Position an der Seitenlinie. Der Jugend-Projektleiter der Nullfünfer wird deshalb als Coach der U 19 in der A-Junioren-Regionalliga Südwest kürzertreten. Dort kehrt Michael Fleck an die Seite von Co-Trainer Nico Schmidt zurück. Das Trierer Urgestein war bereits über viele Jahre hinweg als Trainer im Eintracht-Nachwuchs tätig und hatte zuletzt die organisatorische Leitung im Jugendbereich übernommen (TV berichtete). „Das mache ich gerne und stelle mich in den Dienst des Vereins“, sagt der 42-Jährige zu seiner künftigen zusätzlichen Aufgabe in der U 19.