Fußball Nathan Benndorf biegt für Tarforst das Spiel um

Oberligaabsteiger Kirchberg erwischte einen Start nach Maß und ging nach einem direkt verwandelten Freistoß (Schlenzer in den Winkel) von Artem Sagel früh in Führung (8.). Kurz vor der Pause markierte Sagel einen Doppelpack und traf zur 2:0-Pausenführung (44.). Den Schneifel-Kickern gelang in der 75. Minute durch den eingewechselten Simon Reetz der Anschlusstreffer. In der Schlussphase schraubte Florian Daum das Ergebnis für die Jungs vom Wasserturm mit einem Doppelpack in die Höhe (81. und 90.). Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon konstatierte: „Wir sind gut aus der Pause gekommen und hatten gute Spielanteile in einem ausgeglichenen Spiel. In einer starken Phase drängten wir auf den Ausgleich und gingen Risiko, um den Druck zu erhöhen. Es lief am Ende bitter, da wir ausgekontert wurden.“