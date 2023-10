Nachspielzeit Drei Spiele, jede Menge Eindrücke

Was macht man im Urlaub? Natürlich so viele Fußballspiele besuchen, wie es nur eben geht! Gerade der vergangene Sonntag hatte es in sich. Mal nicht angespannt am Spielfeldrand stehen, sich Notizen über den Verlauf einer Partie machen, den Liveticker bedienen und anschließend an den Laptop hetzen und einen Nachbericht verfassen.

19.10.2023, 11:07 Uhr

Foto: Esther Jansen

Sondern einfach auch mal abseits des Platzes Stimmen und Stimmungen auf- und wahrnehmen.