Fußball Ohne Moos wird’s in Ehrang wohl trostlos

Abschenken wollen sie die Rheinlandliga trotz aller Unwägbarkeiten nicht so einfach. Das geht aus einem Statement hervor, das der Vorstand der FSG Ehrang/Pfalzel mittlerweile in seinem Umfeld verbreitet hat. Fakt ist: Personell sieht es ganz schwierig aus beim Tabellenelften, der in den ersten sechs Spielen nach der Winterpause nur einen Punkt geholt hat und den Abstiegsplätzen entgegen taumelt. Ein schmaler 19er-Kader stand im Sommer zur Verfügung. Fünf Akteure stehen mittlerweile aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Verfügung, berichtet Fabio Fuhs, der Ende Januar auf den aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Kevin Schmitt folgte. Seitdem versucht er nicht nur, die Abwehr zusammenzuhalten, sondern fungiert auch als Coach. Hinzu kommen Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle. So war Kapitän Benjamin Barthel in den vergangenen Wochen kaum noch dabei. Zur neuen Saison wird der 26-Jährige nach TV-Informationen vom designierten Oberligaabsteiger FC Bitburg umworben. Manchmal, berichtet Fuhs, sinke die Trainingsbeteiligung sogar auf unter zehn Akteure. Für den restlichen Saisonverlauf solle noch der eine oder andere Spieler der zweiten Mannschaft (Tabellenfünfter der Kreisliga B14) befördert werden, um die Personalnot abzufedern.